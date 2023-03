Mujeres artesanas lideraron las ventas en la Feria ‘Emprede como es’

Como una carnavalera más, Claudia desempolva cada año sus elementos carnavaleros para adornar su casa y luego trabaja en los accesorios con los que pretende innovar en cada fiesta.

“Amo esta ciudad que me ha dado todo lo que tengo. A mí esta fiesta me brota por todos lados. Aquí el colorido es diferente y no se compara con el del interior”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Juan Carlos Muñiz, celebró el resultado, manifestando que esto crea un impacto positivo para la ciudad.

“Vamos a seguir trabajando en esto. El Carnaval rompe récord todos los años, tenemos más turistas y eso nos compromete como ciudad y qué lindo que nuestra cultura se esté viendo a través de sus manos y su arte”.