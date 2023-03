Muere mujer por tener un feto momificado en su abdomen por más de nueve años

Es conocido en el mundo científico como litopedia o litopedion que viene del griego litho: piedra; pedion: niños. Literalmente significa "niño de piedra".

Esta condición ocurre cuanto el feto de adhiere a cualquier lugar fuera del útero. Continúa su proceso de crecimiento por varias semanas, pero no puede sobrevivir y muere.

Cuando el tamaño del feto es muy grande, el cuerpo de la mujer no puede expulsarlo y comienza a calcificarse y se convierte en una especie de "piedra".

A pesar de ser una condición muy rara de presentarse, en el mundo se han reportado unos 300 casos. La mayoría de estos casos ocurren en mujeres mayores de 40 años que han tenido complicaciones durante el embarazo o en el parto.

Woman dies in New York after unborn 'stone baby' created by a 'spell' remains lodged in her abdomen for nine yearshttps://t.co/dxlM47Dyht