“¿Con JLo?”: Santiago Alarcón responde a seguidora que asegura ser su hija

Lo más insólito es que el joven asegura que su madre biológica es la cantante barranquillera Shakira.

“Él asegura que su papá biológico soy yo y su mamá, no me van a creer, me da pena mencionarla, pero... dice que es Shakira”, agregó el actor.

Por este caso se pronunció la intérprete de ‘Te Felicito’, quien a través de su equipo de prensa desmintió la versión del joven y afirmó que no conoce a Santiago Alarcón.