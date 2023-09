Mr. Black no pudo aguantar las lágrimas en foro de champeta: ¿por qué?

El momento que más llamó la atención del conversatorio fue la intervención del cartagenero cuando, junto a su esposa, habló sobre la situación del gremio en colombia y la condición, incluso de pobreza extrema, que viven algunos de sus colegas músicos.

El Presidente, como muchos le conocen, rompió en llanto y comentó que varios cantantes cartageneros y de otros puntos de la costa atlántica no reciben el suficiente apoyo de parte del Gobierno y las autoridades del Estado correspondientes.

El video de Mr. Black quebrado en llanto, donde varios colegas del género acuden a su consuelo, se hicieron virales y destacan el sentimiento de abandono y desprotección que tienen los artistas de la champeta.

"Me siento que no le dan importancia y falta (...) Nosotros queremos hacer parte del gobierno porque nosotros hemos salido adelante solos’, señaló entre lágrimas en el foro.

De acuerdo con declaraciones del medio Vanguardia, el cantante criticó la ausencia de los candidatos a la Gobernación de Bolívar en el evento, a quienes había invitado.

“¿Por qué no están aquí? No les importa lo que nos identifica, ¿por qué no está Dumek, Yamilito y los otros? Nosotros queríamos que ellos estuvieran”, dijo el cartagenero.