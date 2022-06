Moda consciente: diseños colombianos que le apuestan a la sostenibilidad

La señorita Colombia 2015, Andrea Tovar Velásquez, acaba de lanzar su nueva marca de ropa, Varto, prendas que además de reflejar la cultura y arte colombiano, también son amigables con el medioambiente.

“Soy muy perseverante y creo que no me doy por vencida con los sueños. He tenido restaurantes, spa de pestañas y ahora quiero tener ese sello propio de la mujer latina. Me estoy metiendo y aprendiendo mucho del mundo de la moda”, dijo.

Tovar también reveló que el nombre de su marca de ropa es su apellido al revés: “quería algo mío, que dejara una huella, algo sostenible y sustentable”.

Destacó que su colección cuenta con elementos naturales, especialmente aquellos que tienen que ver con la pintura, hilos y algunas figuras decorativas hechas a base de materiales reciclabes. “Es un momento de reconciliación con el planeta y nuestras telas no tienen desechos tóxicos”, mencionó.