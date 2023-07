Mick Jagger, 80 velas sin bajar el ritmo

En su abarrotada agenda, el pasado 10 de febrero sacaron una nueva versión en directo de sus grandes éxitos con ‘GRRR Live!’, un trabajo grabado en Estados Unidos durante la gira de su 50 aniversario.

Nacido en Dartford (condado inglés de Kent), el 26 de julio de 1943, su pasión por la música empezó cuando era un adolescente que sacaba notas brillantes y que se matricularía en la prestigiosa London School Of Economics (LSE).

Tantas décadas después, el cantante sigue siendo una de las figuras más veneradas del rock y ha logrado que el físico le aguante tras el maltrato al que lo ha sometido en su juventud.

Además de sus éxitos musicales, su vida personal siempre ha interesado a la prensa: fue padre por última vez en 2016 de un niño –-Deveraux Octavian Basil– con su actual pareja, la exbailarina Melanie Hamrick, de 36 años, a quien conoció en un concierto en Tokio en 2014.

Hamrick admitía el pasado junio a una televisión británica que su chico había sido su "inspiración" para escribir una novela erótica, ‘First Position’.

Padre de ocho hijos con cinco mujeres diferentes, Jagger se casó en Bali por primera vez en 1971 con la activista nicaragüense Bianca Jagger, quien aún conserva el apellido del músico, y de cuya unión, que finalizó en 1979, nació la diseñadora Jade.

Volvió a pasar por el altar con la modelo texana Jerry Hall, a quien le fue infiel en numerosas ocasiones y con quien tuvo cuatro hijos. La relación se vino abajo tras salir a la luz las infidelidades del cantante con una modelo brasileña, con quien tuvo otro niño, Lucas.

Posteriormente, mantendría una relación con la malograda diseñadora L'Wren Scott y desde 2014 está unido sentimentalmente a Hamrick, con quien recientemente se comprometía, según los medios locales.

Apasionado de la literatura, los cómics, la pintura moderna, la escultura y la poesía, fue nombrado en 2003 caballero de la Orden del Imperio Británico y fue embajador de la candidatura olímpica de los Juegos de Londres de 2012.

Con los Stones –banda que fundó junto a Keith Richards (guitarra), Ronnie Woods (bajo) y Charlie Watts (batería)– presume de haber vendido más de 200 millones de discos y ha publicado 24 álbumes, el último, ‘GRRR’ el pasado año.

Ganadores de dos Grammys, álbumes como ‘Beggars Banquet’ (1968), ‘Sticky Fingers’ (1971) o ‘Exile on Main St.’ (1972) siguen hoy fascinando a legiones de fans.

Como solista ha colaborado, entre otros, con gente como The Jacksons en el sencillo ‘State Of Schock’ (1984), Tina Turner en ‘Live Aid’ y con David Bowie en el videoclip ‘Dancing in the street’.