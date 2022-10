“Mi vida es un permanente salto de fe”, Juan C. Bendetti

De los años en casa de su abuela Benedetti siempre se queda con los mejores recuerdos, no obstante, pasado el tiempo llegó la hora de mudarse hacia la capital del país para profesionalizarse.

En una edad joven llega a Bogotá e inicia sus estudios regulares para convertirse en administrador de empresas, esto sin saber que la vida le pondría una pausa para guiarlo al lugar correcto.

Al llegar al segundo semestre, Juan Camilo Benedetti comienza a sentirse incómodo con lo que estaba estudiando, por lo que de un impulso decide salirse de la universidad y perseguir su sueño, ser chef.

“Cuando ingreso a la universidad me sentía incómodo estudiando administración, nada me parecía interesante, y cuando llegué al segundo semestre decidí hacer lo que realmente quería, estudiar gastronomía, y cuando lo hice todo fue diferente, me encantaba cada cosa nueva que aprendía e intentaba esforzarme por superarme a mí mismo a diario”.