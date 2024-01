“Mi arte y yo hemos nacido con el Carnaval”, Kenn Kozz

Sin embargo, la vida, que en medida justa se encarga de colocar a cada quien en el lugar en el que merece estar, parecía que tenía un plan ya destinado para él. Al terminar el colegio entró a la universidad y se graduó como administrador portuario y marítimo, pero una decepción le cambiaría su visión.

“La historia de como comienzo a diseñar es muy curiosa, porque realmente nunca tuve un interés en aprender, pero no fue hasta que me gradué de la universidad y no encontraba trabajo que entonces me tocó buscar otras alternativas para mí”.

Ese desespero natural por crear, combinado con la falta de oportunidades en su campo, se transformaron en una opción de empuje para que descubriera su propia creatividad.

“En medio de lo abrumador que se hizo no tener trabajo decidí sentarme un día con mi mamá, ella me enseñó lo básico y lo tomé como una distracción, cosía un par de prendas, pero nada terminado hasta ese momento”.

Hasta que de repente llegaría el día de la revelación, en el que se daría cuenta de que su talento estaba en el mundo de la moda.

“Un día cualquiera me despierto con la inquietud de hacer algo para mí, veo las telas y comienzo a dibujar, me invento en ese momento una camisa con diferentes colores y texturas, me senté en la máquina y salió perfecta”.