“Me voy feliz por todo lo vivido”: Natalia De Castro

EL HERALDO llegó hasta la residencia de Natalia para conocer sus emociones y aprendizajes que le dejó este Carnaval. Así como también los nuevos proyectos que tiene en mente realizar.

“Es una mezcla de emociones que me llenan, me voy feliz por todo lo vivido en el Carnaval y al mismo tiempo siento nostalgia porque ya acabó. Me siento agradecida con todos los que me acompañaron en este Carnaval, con Dios por permitirme vivir esto, con mis papás, con el alcalde por permitirme soñar, con Carnaval S.A.S. por ser mi familia”, expresó.

La soberana confesó que en algún momento de su vida pensó que nunca llegaría a vivir tal experiencia.

“Siempre fue un anhelo llegar a ser reina del Carnaval, después me concentré en otras cosas porque sentía que era complicado llegar a serlo, hasta que bueno, Dios hizo todo posible para que cumpliera este sueño. En algún momento pensé que jamás seria reina”.

De Castro se refirió a la danza, una de las cualidades de ella que más atrapó al público barranquillero.

“La danza me ha entregado todo, me ha formado como bailarina, pero también como persona. Yo estoy dichosa de que mis papás me hayan encaminado en ese arte y yo lo haya conservado”.