“Me encantó rodar en Cartagena, me sentí tan colombiana”: Kate Del Castillo

La actriz que a inicios de este año dio positivo a la covid-19 reveló que no estaba del todo convencida de vacunarse. Sin embargo, cuenta con su esquema completo y por eso sus síntomas fueron leves (dolor de garganta y de cabeza).

Quienes se resisten a vacunarse aún son sus padres, Eric Del Castillo y Kate Trillo. “Con respecto a lo de mis papás creo que es muy fácil juzgar, yo me he vacunado dos veces, yo tengo mi manera de pensar y ellos la suya y no puedo cambiárselas. Créanme que lo he intentado, pero ellos no salen de su casa, creen que así van a estar bien, dicen que no se quieren meter el virus; yo tampoco quería hacerlo, pero ya lo hice (…) creo que hay que vacunarse, miren lo que acaba de ocurrirle el cantante Diego Verdaguer”.

La intérprete ‘manita’ también se refirió a sus similitudes con Teresa Mendoza, y entre bromas dijo que a ambas les encanta el tequila, los hombres y que siempre les va mal en el amor. “Somos mal habladas, bien entronas, nos encanta la gente que es frentera, ambas somos muy fuertes y creo que las mujeres en general lo somos igualmente. No hay fortaleza si no hay vulnerabilidad, y es lo mismo que a mí me ha pasado, las malas experiencias me han permitido crecer”.