McCausland, un cronista ligado íntimamente a la música

Ana Milena Londoño, quien fue su esposa, afirmó que Ernesto vivía escuchando música en la casa, en el carro, en el avión, donde quiera que fuera sacaba sus audífonos y viajaba entre notas por el mundo, especialmente del Vallenato, Rock y la Música Country, sus géneros favoritos.

Londoño hizo un Top cinco de las canciones favoritas del recordado cronista: “En primer lugar está Margaritaville de Jimmy Buffett; We Are The Champions de Queen, que era un himno para él, esa canción lo acompañó en muchos momentos de lucha; La casa, de los Hermanos Zuleta; Esos ojos negros, de Diomedes Díaz, esa fue la primera canción que bailamos y Noche sin Lucero, la versión de Carlos Vives”.