Mav, influenciadora paisa, dice que gana 250 millones de pesos al mes

Cuando le hicieron la misma pregunta a La Liendra, dijo: “Parce, lo máximo que yo me he ganado en la vida son ocho mil palos, es el máximo de plata que me he facturado”, y aclaró que esa cifra no correspondió a un mes.

A mi si me disculpan, pero la DIAN debe regular si o si a los influenciadores y la Fiscalía tenerles el ojo encima.



No es posible que alguien con especialización, maestría y demás ni siquiera alcance el 50% de esas cifras. pic.twitter.com/WmsLgi54pX — Félix Valera (@Felixvalerab) September 21, 2022