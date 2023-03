“En Colombia estaba intoxicado por cosas extrafutbolísticas”: Matías Mier

“Hoy me voy feliz del país que me acogió desde el primer día en que llegué, del lugar donde conocí miles de personas, donde viví momentos inolvidables y aprendí demasiado. Me voy de mi segunda casa Colombia. Solo queda decir gracias. Este no es un adiós, es un hasta pronto porque me voy a cumplir mis sueños pero volveré con la gente que amo”, escribió.

En las pocas semanas que lleva en Indonesia, Mier aseguró sentirse “extremadamente feliz” y confesó que estar en Colombia ya no le hacía bien.