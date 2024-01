“La película es un festín de sangre”: Jason Arber

Hay espacio para el horror. En medio de las cintas galardonadas al Óscar que se empiezan a estrenar, los amantes del horror tienen una nueva propuesta que llega a cines este jueves: Mary mamá de un terrorífico corderito, basada en el cuento de folclor infantil.

El cuento se vuelve una pesadilla cuando una locutora de radio y su equipo se proponen descubrir para su programa de crímenes reales la verdad detrás de algunas desapariciones durante años de personas en un bosque.

Deseosos de descubrir lo que pasaba, se adentran al bosque y en medio de este encuentran una cabaña donde vive aparentemente sola una señora llamada Mary.

Pronto aprenderán que hay mucho más por descubrir cuando conozcan a Mary y a su hijo el corderito.... Una reinvención de terror basada en el famoso cuento popular y canción ‘María tenía un corderito’.

Esta película es dirigida por Jason Arber, quien habló con EL HERALDO para contar más detalles de esta producción y el hecho de utilizar un cuento popular.

Al respecto, el cineasta comentó: “Aunque muchos cuentos folklóricos y rimas infantiles, como las historias de los Hermanos Grimm, tienen un elemento de horror implícito, Mary Had a Little Lamb no era uno de ellos. Transformar el cuento para convertirlo en algo más parecido a una película de terror requirió tomar enormes libertades con el material fuente, hasta el punto en que solo el nombre los conecta... y toneladas de sangre”.

En ese sentido, se declaró como un amante del horror, especialmente del tipo psicológico aunque con grandes baños de sangre y que incluso hay homenajes a algunos grandes cineastas de la actualidad como David Lynch.

“Soy un admirador del horror psicológico. Piensa en David Lynch (si miras cuidadosamente, añadí algunas referencias a Lynch en la película), Kubrick, Yorgos Lanthimos, Ari Aster y Robert Eggers. La película es un festín de sangre, pero ese género puede coexistir perfectamente con un elemento de horror psicológico, así que mi principal objetivo fue trabajar con los actores para llevar ese aspecto de la historia más cerca de la superficie”.

Finalmente, Jason Arber, quien ha trabajado en la producción de películas como Megalodón 2 o Kick Ass, explicó que “estoy orgulloso de algunos de los momentos sangrientos de la película, así que si eres fan del horror sangriento, te encantará esta película”.