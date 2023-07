Mario sigue creciendo en el 40 aniversario de Famicom

La Famicom/NES vendería 61,91 millones de unidades de consolas y más de 500 millones de cartuchos en su vida comercial, según cifras oficiales, su mando sentaría precedente y el modelo de desarrollo y negocio construido en torno a ella sería la base sobre la que todavía hoy se asienta el sector, en especial la jerarquía de los "first-party" y "third-party".

En su seno nacerían, además, algunas de las franquicias más memorables de la historia de los videojuegos, entre las que se encuentran no sólo Mario, sino títulos como "The Legend of Zelda", "Metroid", "Castlevania" o "Dragon Quest".