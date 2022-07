“El Quinteto de Stephan nos ha mostrado la interacción entre galaxias”

El mundo de la ciencia desde este lunes ha sido tendencia por las nuevas imágenes que se han mostrado del Universo, gracias al Telescopio Espacial James Webb (JWST).

Sin embargo, no se alcanza a dimensionar lo que significan estos nuevos descubrimientos. Por esto, EL HERALDO contactó a María Claudia Ramírez, quien lidera un proyecto junto al JWST sobre la formación de planetas en ambientes extremos.

Ramírez, quien reside en Alemania, comentó que “aunque no se ha hecho ningún análisis profundo, apreciamos cosas que nunca habíamos visto antes como: galaxias más lejanas, galaxias que nunca habíamos podido detectar con ningún otro telescopio”.

Asimismo, se logró detectar “un planeta que creíamos que no tenía nubes en su atmósfera, sí tiene. Vemos cosas en una región de formación estelar que no sabemos qué es, no tenemos explicación aún. Esto solo abre las puertas para un montón de descubrimientos”, apuntó la colombiana.

Una de las imágenes que reveló el telescopio se denominó como el ‘Quinteto de Stephan’, en el que hay un conjunto de cinco galaxias.

De acuerdo con Ramírez “la importancia de esta imagen es que de esas cinco galaxias, cuatro están chocando y cuando las galaxias chocan hay un montón de procesos, unas se roban material de las otras. Cuando el gas se calienta se pueden generar nuevas generaciones de estrellas. Entonces la importancia de esa imagen del ‘Quinteto de Stephan’ es que nos muestra la evolución de galaxias y la interacción entre estas. Es una parte muy importante de su evolución”.

El proyecto que lidera María Claudia Ramírez va a empezar a ser observado desde finales de este mes hasta septiembre.