“Busco abrir el corazón tanto de un policía como el de un guerrillero”

R.

Mi aproximación siempre es la más honesta en el sentido que me derrumbo igual, me entristezco, lloro, sonrío, me indigno y eso lo demuestro en plena entrevista. No tengo una máscara de sentarme con actitud fría y simplemente tomar apuntes, sino que me involucro, no pude creer eso de Emmanuel que sabiendo de dónde viene, sea víctima de bullying, por Dios qué clase de país somos. Además él tenía un problema de seseo, así que imagínense todo lo que le tocó vivir y eso me arrugó el corazón.