Manuel, primer restaurante barranquillero en entrar a los Latin America’s 50

La propuesta gastronómica cuenta con un menú a la carta el cual está pensado para compartir y está la opción de menú degustación de 8 pasos que muestra la evolución de la propuesta de Mendoza. Este último, se recomienda hacer con maridaje. La mayoría de los ingredientes de este menú provienen del departamento del Atlántico. “Siempre soñé con tener un menú degustación. Creo que era algo que le faltaba a Barranquilla. Duramos trabajando más de 1 año en esta propuesta junto con Rafael Pedraza mi jefe de cocina y mano derecha y la respuesta del público ha sido espectacular”, agrega Manuel Mendoza.

De su menú a la carta se destaca el tiradito de medregal, cuyo ingrediente principal es un pescado local que no se servía en los restaurantes de Barranquilla y hoy es uno de los platos más pedidos, viene con emulsión de mandarina, cúrcuma, y aceite de ají chivato; el cremoso de cangrejo, aguacate quemado y salsa de cazuela es un plato que rinde homenaje al producto de cercanía, Mendoza trabaja desde hace varios años con la empresa Cholomar Caribe que viene haciendo un trabajo importante por comercializar productos frescos de mar provenientes de pesca responsable.

Los montaditos de carpaccio de res sobre pan bao al vapor han estado desde el inicio del restaurante y las canasticas de masa filo, medregal curado, mayonesa de coral de langostinos y gel de tamarindo son otro de los platos imperdibles. Entre las opciones vegetales destacan los brócolis, con salsa romesco de semilla de marañón del Atlántico, manzana y mozzarella de búfala de Planeta Rica, Córdoba.

También conserva algunos platos que identifican a Manuel como cocinero y su esencia Caribe como los raviolis de posta cartagenera o el ceviche sinuano con suero costeño y tocineta crocante que hacen parte de la propuesta de Cocina 33, su primer restaurante. “Son platos que no podían salir de la carta, porque los clientes siempre los pedían y por ello quisimos mantenerlos en Manuel, para darle gusto a nuestros comensales” comenta el chef Mendoza.

Y añade: “Quisimos arriesgarnos a hacer una propuesta distinta, pensada para el público local y que me hiciera feliz. En Manuel hago la cocina que me hace feliz. En el caso del arroz frito es un plato que he venido perfeccionando, era el plato que hacía desde los 17 años, mucho antes de ser cocinero. Cuando cocinaba el fin de semana para mi familia, a modo de esparcimiento.”

De su menú degustación se destacan las tostadas de millo con cangrejo y aguacate; las carimañolas rellenas de hongos con centro líquido de suero, el pastel de cordero que es un homenaje al pastel de arroz de Pital de Megua -un municipio del Atlántico muy cerca de Barranquilla- o el marmaón, uno de los platos favoritos de Mendoza que pide en su restaurante de cocina árabe preferido. El maridaje incluye vinos traídos de Nueva Zelanda, España o Francia y una coctelería de autor que hace énfasis en destilados nacionales como el Viche Montemanglar o el Ron La Hechicera.

La parte dulce sorprende con postres como el flan El arrogante, que esta desde los inicios y consiste en un clásico flan de caramelo en el cual Mendoza perfeccionó la receta de su abuela con excelentes resultados. La milhoja con arequipe de Búfala de Planeta Rica, Córdoba una zona donde se encuentran los mejores lácteos del país, con helado de vainilla y hierbabuena es otro de los postres recomendados, así como las fresas con campari, tejas de merengue y helado de leche fresca.