‘Madres paralelas’: la cinta de Almodóvar y Penélope Cruz llega a Colombia

Las pocas palabras que cruzan en esas horas crearán un vínculo muy estrecho entre las dos, que el azar se encargará de complicar de un modo tan rotundo que cambiará sus vidas.

Sobre su propuesta el también guionista y productor explica que presentía que podría haber cierta frialdad por parte de la mitad de su país y lo atribuye a que aborda la memoria histórica al mostrar las fosas comunes y la herencia de la Guerra Civil.

“España siempre ha sido un país dividido y lo sigue siendo. A toda una parte de la derecha, la película no le hace ninguna gracia. No quiero hacerme la víctima, porque cuando hago una película como esta me atengo a las consecuencias. Pero sí he visto una frialdad por parte de mis compatriotas, que se debe al hecho de hablar de un asunto muy antipático”.