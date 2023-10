“Ahora tendremos más tiempo para preparar a nuestras candidatas”: Luis Puello

Puello agregó que la barranquillera Sofía Luna, actual Señorita Colombia, también continuará su misión por los rincones de Colombia y el mundo. “No va a haber una coronación, ni una nueva reina, Sofi es una pelada ejemplar, así que Raimundo quiere que continúe. Ha hecho una labor bien grande y él se siente muy orgulloso del acompañamiento serio que ella ha tenido”.

Además sostuvo que “Las candidatas continúan, ahora van a tener más tiempo y por ende tendrán una mejor preparación. A pesar que mis candidatas tenían buena cancha, ahora tendrán muchas fortalezas, intensificaremos aspectos como el fogueo periodístico”

Por último sobre cómo las candidatas tomaron la noticia, Luis Puello Bueno manifestó que están con buena actitud. “Fíjate que una de las cosas en las que yo hago mucho énfasis en la preparación es en darles el trabajo de que vayan a Cartagena con un sello de no decepción. Al inicio veía que tenían muchas posibilidades, después de la coronación, si no quedaban, intentaban renunciar. Y una de las cosas en las que yo le hago mucho énfasis es en prepararlas no para esto, sino para algo peor que es perder. Entonces las preparamos para que ellas con decoro aprendan a participar y no claudicar. De pronto esto es una prueba de fuego para ver qué cara ponen, por ahora están muy tranquilas”.