Video: el emotivo encuentro entre fanático del Liverpool y Luis Díaz

Uno de los momentos más álgidos de la visita, fue el encuentro del menor y el guajiro a quien considera su "héroe".

"Ha sido un día mágico. Conocer a Klopp y conocer a Díaz, mi héroe. No sé cómo ponerlo en palabras", dijo el menor, mientras el guajiro emocionado le besaba la cabeza”, dijo el menor.

The boss personally invited Dáire and his family back to Merseyside



On the annual International Day of Persons with Disabilities, Dáire returned to Anfield to witness our 4-3 win over Fulham before being welcomed to the AXA Training Centre the following day #RedTogether