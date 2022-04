Los tres reyecitos infantiles son ejemplo de lucha y perseverancia

Sara Valentina tras ganar la corona en la categoría Acordeonera Menor y con lágrimas que recorrían sus mejillas contó que cada 15 días viajaba hasta capital cesarense para mejorar cada falencia.

“Este no fue un logro fácil, esto es de mucha disciplina y constancia y la tuve. Estoy muy feliz, emocionada, contenta por que esto era algo que me había metido en la cabeza y se me ha dado. Es increíble, esta es la segunda vez que me presento y tuve la oportunidad de ganar”.

El segundo lugar le correspondió a Heinis Yulieth Gulfo Palma y el tercer puesto de la categoría fue para Sofia Pinzon Donado, quienes también dieron muestra del talento innato con el que las mujeres animan distintos escenarios del folclor.

Sara Valentina nacida en Santa Marta cursa noveno grado y con 13 años de edad en sus tiempos libres se dedica a practicar con las notas de su acordeón, con las que enamora y enaltece el folclor vallenato.

Las canciones con las que concursó fueron el paseo ‘Salvadora’ de la autoría de Rafael Escalona, el merengue ‘La Gira’ de Juan Manuel Muegues, el son ‘Levántate María’ de Pacho Rada y la puya ‘La mandé a callar’ de su autoría. Y vaya que dejó mudas a sus contendoras, debido a que con una nota sin afanes demostró que era firme aspirante al título.

La adolescente que desde los cuatro años descubrió su talento para ejecutar el acordeón dedicó esta corona a su ciudad natal. “Esto es para cada uno de los samarios que me han apoyado, a mis profesores que me han colaborado mucho con algunos permisos, no ha sido nada fácil, pero lo hemos logrado”, dijo la menor que cursa noveno grado.