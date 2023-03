Los tatuajes brotaron a flor de piel

Mientras limpiaba la piel de su cliente para perfeccionar algunos detalles de una mujer rodeada de demonios, recordó que hace cuatro años dejó sus miedos atrás sus miedos para integrar un gremio que aunque es predominado por hombres, las mujeres también han incursionado para mostrar sus mejores dotes en este arte.

“Es genial que más mujeres estén dejando el tabú, siento que muchas representamos esa delicadeza que también es buena en este mundo del tatuaje”.

Son 17 tatuajes hechos por la barrannquillera los que posee Diosel Gómez en su cuerpo. La mayoría de sus piezas tienen una combinación de microrrealismo en el cual predominan los colores negro y gris.

“Me gusta llevar cosas que me representen, pero también explorar otros gustos”, dijo Gómez.

Procedente del departamento de Putumayo, Yuna Yakai llegó a la ciudad hace un año para adentrarse en este oficio, por lo que decidió estudiar Dibujo en la Escuela Distrital de Arte (EDA).

“Desde pequeña siempre me gustó el dibujo y aquí estamos. Barranquilla me recibió para hacer lo que me apasiona”.

La también Veterinaria espera continuar expandiendo esta expresión a otros rincones del país.