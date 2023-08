Los Stones dan pistas sobre el título de su nuevo álbum

En la publicación, Hackney Gazette, el anuncio señala que el "equipo (del supuesto negocio) les promete satisfacción", y agrega referencias a algunos de los temas de la formación: "When you say gimme shelter we'll fix your shattered windows" ("Cuando dices dame refugio, arreglaremos tus ventanas destruidas").

El veterano grupo, que perdió a su batería Charlie Watts en agosto de 2021 a los 80 años, tras un cáncer de garganta, no ha confirmado la existencia del que sería su trigésimo primer trabajo de estudio, aunque el citado anuncio contiene, al parecer, varias pistas.

Entre ellas aparece una versión diminuta del conocido logo de los labios característico de los Stones, que se utiliza ahí a modo de punto sobre la letra "i", y se indica que el supuesto negocio de reparaciones de cristales se fundó en 1962, el mismo año en que se formó el grupo inglés.