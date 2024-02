Los sonidos del Magdalena retumbaron en La Noche del Río

El retumbar de los tambores, el compás de las maracas y la voz de los cantadores iban marcando que la noche estaría llena de tradición y eso iba contagiando al centenar de asistentes al par vial.

Una de ellas fue Danna Ruiz quien al son de Los Alegres de Tapegua y su performance iba dándole a los barranquilleros una muestra de lo que es el baile cantado del Pajarito.

“Es la primera vez que los escucho y creo que deberían haber más eventos así, que no sea solo una noche para poder conocer más bailes. Me he logrado contagiar de su sabor”, dijo la mujer.

De igual forma Andrés Palma precisó que “es interesante poder conocer esos sonidos que han hecho del Carnaval lo que es, a lo mejor uno se queda con lo comercial pero aquí está la verdadera tradición”.