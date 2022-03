Los diez artistas que se ganaron un Congo de Oro

Uno de los artistas que defendió la plaza fue Óscar Prince, el champetero nacido en el barrio Las Palmas es el flamante ganador de la categoría Urbana. Se lució con una propuesta con éxitos suyos como Aloquilla y Champetua. También sumó puntos con un mosaico dedicado a la música africana, propuesta que los presentes aplaudieron y se gozaron.

Prince que en 2019 también se había impuesto en este apartado, agradeció a su ciudad el respaldo brindado.

Como artista revelación fue escogido el influencer, humorista y cantante barranquillero Juanda Caribe, que con una propuesta champetúa con temas como El parquecito, El jala jala y una mezcla folclórica que rindió honor a San Jacinto, en la que se animó a tocar gaita, se ganó los aplausos.

La cantante currambera Caliope, orgullo del barrio 7 de Abril, ganadora en 2016 del reality La Voz Teen, se quedó con el premio a la mejor voz del evento.

“La verdad es que aún no me lo creo, este era un sueño que tenía desde niña, no he podido dormir, me enteré de la noticia a eso de las cinco de la madrugada y aún me tiembla el cuerpo. La verdad es que estoy agradecida con Dios porque he luchado mucho, desde pequeña me he preparado para alcanzar logros así y aquí se comienzan a ver las recompensas, que creo no van a parar. Lo mejor está por venir”.

Como mejor instrumentista de esta edición fue escogido el guitarrista Johan Camilo Silvera Gutiérrez, de la agrupación Bahía Zokus de Baranoa.

Silvera tiene 22 años, inicialmente se sumó a Bahía Zokus como bajista, instrumento que ejecutó durante un año, pero tras la pandemia descubrió que lo suyo en realidad era la guitarra.

“Le pedí una oportunidad al director del grupo para que me dejara tocar guitarra, me aprendí el repertorio y en un mes estaba acoplado, demostrando así ese talento que tenía escondido, he investigado ritmos como el Soukus, Sebene, Bouyung, entre otros antillanos y afros. En estos momentos soy el productor musical de la agrupación y celebro con ellos este premio”.