Los desafíos de la población Lgbti en el Atlántico

Condicionar la libre expresión. Las pautas de crianza, creencias y aprendizajes culturales asociadas a conductas machistas en este sector del Caribe colombiano –de acuerdo con miembros del sector social Lgbti en el Atlántico– serían los principales escenarios en donde se enfundan comportamientos discriminatorios que obligan a estas personas a recurrir a la “autocensura” como un mecanismo de protección a su integridad.

“Muchas veces he pensado en que es mejor dejar de ser yo misma para poder caminar tranquila por la calle, porque en Barranquilla he sido objeto de constantes comentarios y acciones discriminatorias. Recientemente, estaba en la Plaza de la Paz y un grupo de mujeres se acercó a mí a decirme que yo no podía estar ahí, sin darme ningún argumento”, relató Haydivi Gaviria, quien se identifica como una mujer transgénero.