Juan Guzmán: “Los actores de doblaje ya no somos invisibles”

A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de hacer el doblaje de personajes como Willem Daffoe en Psicópata Americano, Robert De Niro en Algo pasa en Hollywood o Steve Buscemi en Perros de calle. Sin embargo, los más importantes que en la actualidad sigue haciendo, son dos de los Rick más famosos de las últimas décadas en la televisión.

Rick Sánchez de Rick & Morty y Rick Harrison de El precio de la historia, son personajes que le llenan de satisfacción a Juan al momento de hacerlos.

“Rick Harrison cuando me lo asignaron era una propuesta más, no sabíamos si iba a ser exitosa o no. Pero Rick se ha convertido en un ‘rockstar’, es una producción que la ve toda la familia. En los eventos viene gente a hablar conmigo, a tomarse fotos. Desde el niño, el papá, la mamá, la hija, hasta el abuelo”, explicó Guzmán.

Por otro lado, Rick Sánchez, un científico de la serie animada Rick & Morty que se ha convertido en uno de los fenómenos mundiales en la televisión, es para Juan “un personaje muy exigente, es muy fuerte. Hay episodios en los que Rick es diez o quince personajes. Entonces es la misma voz pero con diferentes emociones, diferentes actuaciones”.