“Le agradezco”: Lorena Meritano sobre su separación de Ernesto Calzadilla

En una reciente entrevista con la emisora ‘Bésame’, Lorena Meritano recordó lo difícil que fue para ella enfrentar el cáncer y su separación del presentador venezolano Ernesto Calzadilla.

“Me victimicé porque yo me sentía muy vulnerable. Yo había terminado mis tratamientos, me habría crecido nuevamente mi cabello, pero me había salido de nuevo una bolita y yo todavía no tenía la reconstrucción. (La ruptura) Me agarró de sorpresa en un momento en el que yo pensé que estaba enferma. Tenía que viajar a Argentina, someterme a dos cirugías, me iban a extirpar el seno izquierdo, pero realmente estaba aferrada tal vez a una relación que no funcionaba”, señaló Meritano a ‘Bésame’.