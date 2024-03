¡Llegó el día! Después de casi 7 años, Shakira lanza álbum

Con cada colaboración estratégicamente seleccionada, la artista está dejando a sus seguidores expectantes y ansiosos por descubrir qué giros inesperados les depara su próxima obra maestra.

Sería la primera vez que Shakira colabore en un tema con Cardi B y en este álbum se unen en el tema Puntería. El junte de ambas había sonado desde hace meses atrás y medios de comunicación como Telemundo 51 de Miami afirmaron que se trataría de una tiradera en contra de sus exparejas: el rapero Offset y Piqué.

“Para Puntería, pensé: “Qué genial sería tener a una mujer rapera aquí”. La única persona que me vino a la mente fue Cardi B. Acababa de conocerla en París y me pareció muy simpática. Así que me puse en contacto con ella, le envié la canción y se puso a trabajar de inmediato”, dijo la barranquillera.

Por su parte, Cardi B calificó como un sueño haber podido materializar esta colaboración con ‘Shak’, la cual anhelaba desde hace mucho tiempo.

“Sabía que este día llegaría. Llegó. Dios es bueno, Jesús. No me importa si ella quiere que maúlle, yo lo hago. No puedo esperar. En serio, ese es mi sueño. Siempre miro sus videos”.