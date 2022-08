“Llegamos a los barrios para que la gente tenga acceso a la justicia”

Otra de las banderas que ondea la directora de esta fundación está relacionada con la falta de información que tienen las personas, en general, sobre sus derechos y procesos para acceder a la justicia.

Uno de los servicios que ofrece la Fundación Liborio Mejía está ligado a la insolvencia financiera de personas naturales no comerciantes, a este se puede acceder cuando una persona tiene dos o más deudas vencidas por más de noventa días, con dos acreedores distintos.

Sin embargo, muchas personas, según comentó la abogada, no acceden a estos recurso porque no tienen conocimientos de ellos.

“El tema de una mala situación económica creo que ninguno podemos decir que no nos ha pasado y no hay nada más difícil que en esos momentos, cuando uno está tan agobiado, intentar buscar soluciones y la misma falta de conocimiento nos lleva a hacer cosas tan extremas como incluso irnos del país porque no encontramos una solución a la vista y resulta que es porque nadie nos dice que la ley misma nos da esta posibilidad”, declaró Espinosa Bonell.