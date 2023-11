Libro de Britney Spears vende 1.1 millones de copias en una semana

Las memorias de Britney Spears, "The Woman in Me", han salido oficialmente a la venta hace poco más de una semana, y ha movido una cantidad impresionante de copias solamente en el país de origen de la artista.

En un comunicado del miércoles de la editorial Simon and Schuster's Gallery Books, Spears dijo: "Puse mi corazón y mi alma en mis memorias, y estoy agradecida con mis fans y lectores de todo el mundo por su apoyo inquebrantable".