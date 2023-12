Laury Ayala, designada como reina del Carnaval de Galapa

Ayala desde los tres años ha estado inmersa en procesos culturales y escuelas de formación entre la que destaca la Escuela de Danza Fantasía Real, la cual ha sido la mayor testigo de su proceso durante gran parte de su vida.

En el 2019, Ayala participó en el Reinado Intercolegial de la Cumbia, resultando ganadora. Asimismo, en 2020 obtuvo el título de Virreina en el Sirenato Prejuvenil de la Cumbia, en Puerto Colombia y en el mismo año se consagró Princesa en Miss Juventud Caribe, certamen realizado en Juan de Acosta.

“Me siento muy feliz y agradecida por esta gran oportunidad, ya que he podido cumplir uno de mis más grades objetivos. Esto ha sido uno de los logros artísticos por el que me he esforzado y me he preparado con la intención de demostrar el talento y la riqueza cultural de mi municipio para dejar siempre el nombre de Galapa en alto”, expresó la soberana.