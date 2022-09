Laura Tobón pidió ayuda tras malformación que le apareció a su bebé

“No les había contado esto nunca, pero Lucca nació con esta manchita roja en su dedito. Algo que desde que nació siempre me ha preocupado. Le pregunté a mi pediatra, a una dermatóloga y a un neurólogo y todos me dijeron lo mismo, es una malformación vascular que no tiene peligros ni riesgos”, escribió la presentadora en una historia en su Instagram, junto a una foto de la mano de su bebé.

Agregó: “pero uno como mamá siempre se va a preocupar. La manchita ha ido creciendo y aunque me dicen que no es peligroso quiero preguntarle a algunas mamás si sus bebés tienen de pronto algo parecido”.

Ante la pregunta, decenas de madres le respondieron que sus hijos también habían pasado por lo mismo y le aseguraron que la “manchita” se quitaba con el tiempo.