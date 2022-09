Las tragedias que le tocó sortear a la Reina Isabel II durante su vida

La Reina Isabel ll dijo en un discurso el 24 de noviembre de ese año que: “1992 no es un año al que miraré hacia atrás con placer absoluto. En palabras de uno de mis corresponsales más compasivos, este año resultó ser un ‘Annus horribilis”.

Para empezar, el matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana estaba en crisis. En junio de ese año, el biógrafo Andrew Morton publicó “Diana: Her True Story – In Her Own Words”. El libro revelaba la infidelidad de Diana en su matrimonio y la implicación de Camila Parker Bowles.

Paralelamente, el Principe Andres y Sarah Ferguson se separaron. Luego la Princesa Ana se divorció de su esposo Mark Phillips, tras tener ambos aventuras durante el matrimonio.