Atención: Palacio de Buckingham confirma la muerte de la reina Isabel II

Este jueves el Palacio de Buckingham confirmó la muerte de la reina Isabel II y anunció en un comunicado que la monarca falleció en Balmoral, a donde más temprano habían llegado el príncipe Carlos y el príncipe William.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W