“Nos queda lo aprendido”: Shakira en la ‘Última’ canción a Piqué

En la canción llamada 'Última', la artista deja al descubierto sus sentimientos con líricas cargadas de emotividad.

"Se nos perdió el amor a mitad de camino. ¿Cómo es que ya te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido nos queda lo aprendido".

Con una apertura sincera, la estrella del pop latino expresó su gratitud por los momentos compartidos con el exfutbolista.

"Antes de nada, te agradezco lo vivido, por favor déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido. Lo que nos pasó, ya pasó y no tuvo sentido, si estuviste confundido, ahora yo me siento igual"

En entrevista con The New York Times, la cantante confesó que 'Última' representa una mirada introspectiva hacia el pasado y una aceptación serena del presente, subrayando la importancia de cerrar ciclos para poder seguir adelante.

"Era la última canción del disco, y por eso lo llamé así. Teníamos todas las canciones terminadas, pero yo pensaba: “no, no voy a poder cerrar este disco. Me voy a ahogar con esta canción. Está atascada aquí, es un quiste, necesito extirparla”. Así que me metí en el estudio, la produje, la escribí, la terminé y la canté en un día. Y también es la última canción que pienso escribir sobre ya sabes quién, el que no debe ser nombrado: Voldemort".