Las letras de Stefano para lograr escapar de la cruda realidad

El recorrido por los capítulos es ligero e incluye escenarios propios de Barranquilla y Florida (EE. UU.), donde pasaba sus vacaciones escolares, sin embargo, en voz del autor mencionó la importancia de estos espacios.

“La novela es sin duda un reflejo de mi vida, y estos dos lugares en especifico son cruciales. En Barranquilla me desarrollo como ser humano, pero en Florida me enfrento a la religiosidad de mi familia y es cuando mi madre me descubre viendo pornografia gay siendo adolescente. Un choque fuertísimo para ella que no podría protestar por tener que mostrarse perfecta”.

Una de las anécdotas más curiosos que saltan en el libro es la de su visita obligada a un prostíbulo, en el cual su padre consideraba que era el lugar para hacerlo ‘hombre’. Sin mucho más la situación se resuelve en una sola escena, él y la trabajadora sexual sentados en la cama tomando cerveza y echando chisme hasta cumplir la hora.

“Como esta hay muchas anécdotas más que conforman la narrativa de la historia, sobre todo guiadas a las aceptación, pero también a conocer las maneras en las que se ve la homosexualidad desde las familias tradicionales”, detalló.

En la continuidad de referencias presentes en el libro están los detalles de los personajes, cada uno de estos con singularidades específicas que desbordaba en aptitudes propias para crear una novela.

Uno de los más relevantes es su madre a quien describe como una mujer de matices, con un temperamento formidable, pero también con una apariencia que sostener, lo cuál la hacía controversial en algunos aspectos.

Pero también está la presencia de la tía, quien es extremadamente religiosa y empieza a ganar protagonismo dentro de la historia con su paradigma prohibicionista.