Las canciones de despecho que Shakira le ha dedicado a sus exparejas

De igual manera, Shakira le compuso a Antonio de la Rúa titulada ‘Lo que más’. En este sencillo suena una triste melodía en la que la cantante barranquillera despide al abogado y habla sobre la relación que durante un momento fue perfecta pero en ese momento ya se encontraba desgastada y sin esperanza de volver a intentarlo.

“Sabe Dios todo el amor que juramos / Pero hoy ya no es lo mismo / Ya no vamos a engañarnos / Que soy una mujer en el mundo / Que hizo todo lo que pudo / No te olvides ni un segundo”, dice la canción.