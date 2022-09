Lanzan Campaña Nacional del Cáncer de Seno y su simbología: el lazo rosado

Tres mujeres que lograron sobrevivir de esta enfermedad, hicieron presencia en el lugar para ser voceras y símbolos de fortaleza para las demás.

Una de ellas fue Yulieth Ramirez Salazar, joven de 33 años que con su testimonio logró hacer conciencia de que la afección no tiene edad y que los exámenes de prevención deben realizarse ante la más mínima sospecha.

"La noticia llega a mi vida justo cuando estaba en un momento importante de mi vida profesional en el cual tenía como objetivo liderar y generar más ingresos. Hay que escuchar todo lo que está a nuestro alrededor porque la vida te puede cambiar en un segundo".

Este pasaje fue similar para Marta Visbal, a quien le fue detectada la enfermedad en el 2012, quitándole unas alas que tiempo después volvieron a nacer.

"Sentí que mi mundo se me venía encima, pasé noches en vela pensando en cómo iba a enfrentar a este enemigo. Fueron apareciendo ángeles que me apoyaron emocionalmente. Esto me enseñó a ser mejor persona y descubrir nuevos talentos, a valorar a la familia".