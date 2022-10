Kany García contó detalles de su vida personal y habló sobre su papá

La cantante puertorriqueña se destapó en una entrevista y contó detalles de su vida personal, específicamente los momento difíciles por los que pasó en medio de la enfermedad por la que atravesó su padre, Antonio García, quien perdió la lucha contra el cáncer.

Recientemente, la artista iluminó el escenario de La Voz Senior cuando le cantó a miles de televidentes un fragmento de Confieso, un proyecto que tardó varios meses en grabar, debido a la dolorosa historia que hay detrás.

Cada palabra fue escrita por Kany García a su progenitor. En la canción le envía un mensaje y expresa la tristeza que le dio su partida.

“Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café, lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser”, se escucha en la canción de la artista.