El participante de La Voz Senior que sorprendió al cantar reguetón

Se trata de Wilfredo Núñez, quien también se hace conocer con el nombre de Willy, un hombre de 68 años que interpretó el tema Noelia y quien sorprendió al revelar que está inmerso en varios géneros musicales, además de la balada romántica.

El participante contó que tiene una gran facilidad de adaptarse a distintos géneros e incluso su esposa lo llama "viejito reguetonero".

“No solamente en las baladas, también canto boleros, reguetón y mi esposa me dice viejito reguetonero. Como yo estoy estudiando técnica vocal, un día un compañero de clase que cantaba reguetón me dijo que si yo no cantaba reguetón y yo me quedé callado, entonces ahí dije que tenía que cantar ese género”, contó el participante de La Voz Senior.