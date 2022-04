La sangre joven se impone en el Festival Francisco El Hombre

Cerrando con broche de oro esta edición del Festival Francisco El Hombre, actuaron Elder Dayán Díaz & Lucas Dangond.

El hijo de Diomedes Díaz fue distinguido como “Embajador” de este certamen cultural por su perseverancia y trayectoria.

Este artista revelación ha estado en cada una de las etapas del festival, por lo que, en un emotivo acto, se le rindió un reconocimiento especial, exaltando su resiliencia musical.

“Me siento feliz de recibir el reconocimiento, este festival ha sido testigo de mi lucha, aquí he abierto galas como las de hoy y también he homenajeado a mi hermano Martín Elías, así que es reconfortante recoger los frutos de tanta dedicación y constancia, fue una noche increíble, estaba lleno el escenario y me baje de allí con el compromiso de seguir llevando la música vallenata en alto y de ser un embajador de ella. Acabo de cumplir unas presentaciones por Estados Unidos y realmente es satisfactorio ver como en el exterior las personas cada vez más se conectan con nuestra música”, expresó Elder Dyán.

Este año el Festival Francisco el Hombre regresó presencialmente a las hermosas playas de Riohacha después de dos celebraciones virtuales, por lo que el público se reencontró para disfrutar sus majestuosas Noches de Gala.

Fueron tres días cargados de música de acordeón, manifestaciones artísticas y mucho talento que seguramente seguirá sonando.