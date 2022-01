La piloto Zara Rutherford rompe récord al darle la vuelta al mundo

Zara Rutherford hizo realidad su sueño de convertirse en la mujer más joven en volar sola alrededor del mundo.

Con 19 años logró recorrer más de 50 países que abarcan una distancia de aproximadamente 52.000 kilómetros.

A bordo de un avión deportivo ultraligero monomotor, que pesa 700 kilos, la joven belga-británica empezó su travesía el 18 de agosto de 2021 y aterrizó este 20 de enero en el aeropuerto belga de Kortrijk-Wevelgem.

Tras cinco meses de recorrido aéreo la aviadora no solo sobrepasó el récord de la estadounidense Shaesta Waiz, que a sus 30 años dio sola la vuelta al mundo en 2017, sino que también se convirtió en la primera mujer en hacer la hazaña en un avión ultraligero.

Zara Rutherford estará próximamente en la lista de récords Guinness tras romper estas dos marcas.

En su llegada a Bélgica, la joven fue recibida por su familia, periodistas, amigos y acompañada en su aterrizaje por cuatro aviones del equipo de exhibición acrobático belga Red Devils.

Al bajar de la aeronave se envolvió en las banderas belgas y británicas, como símbolo de orgullo patrio.

Seguidamente asistió a una rueda de prensa en la que contó algunos detalles de su aventura, entre esos que estaba muy “contenta” de haber logrado su sueño.

“Es una auténtica locura, aún no lo he asimilado (…). Ha habido momentos increíbles, pero también ha habido momentos en los que he temido por mi vida”, dijo la joven.

Añadió que Nueva York y un volcán activo en Islandia fueron sus lugares favoritos.

Aunque ahora Zara se alza en la gloria, dijo que no fue fácil lograrlo, pues le tocó afrontar varias dificultades que retrasaron su travesía que estaba programada para culminar en tres meses y finalmente se realizó en cinco.

“La parte más difícil fue volar sobre Siberia: hacía mucho frío y si el motor se hubiese detenido estaba a muchas horas de ser rescatada. No estoy segura de que hubiera sobrevivido”, recordó.

Entre los contratiempos de la piloto estuvo el mal clima, problemas con su visa, volar a través del humo de los incendios forestales de California, EE. UU., un neumático pinchado en Singapur y hasta un terremoto en su paso por México, mientras estaba en el sexto piso del hotel en el que se hospedaba.

En su recuento, la joven agregó que tiene muchas ganas de dar a conocer sus “experiencias” y “alentar a la gente a hacer algo loco con su vida”.

También espera que su récord sea una motivación para que muchas más mujeres se atrevan a explorar la aviación.