La moda que se confecciona con manos en libertad

Crear piezas de joyería y estar vinculadas a todos los procesos de ciudad es uno de los sueños cumplidos de Daniela Perez.

Esta mujer, aunque está privada de la libertad, sueña con crear su propia fundación al salir del centro de reclusión para continuar con esta labor.

Dentro de las experiencias que narra, una de ellas se convierte en protagonista, el sentido social que esto le ha dado a su vida.

“Aquí hemos aprendido mucho, y de hecho era algo que no me esperaba; sin embargo, llegar y encontrar esta oportunidad me ha hecho pensar también en cómo beneficiar a otras mujeres, en mostrarle que esto también las puede ayudar a salir de la delincuencia y los vicios”.

A propósito de estas nuevas habilidades, así como Daniela, otras 15 mujeres más han aprendido a crear aretes, collares, manillas, anillos e intervenir mochilas con pedrería.

“Con este arte hemos creado muchas cosas, los accesorios que usó la primera dama, Verónica Alcocer, en la Batalla de Flores de la 44 y las manillas de los 210 años de la ciudad, entre otros, y eso es motivo de orgullo para nosotras”.