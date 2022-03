La industria de la moda usa su poderío en el conflicto Rusia-Ucrania

Conjunto a las decisiones ejecutivas, los diseñadores ya han empezado a mostrar su posición con respecto a la contienda que al día de hoy ya ha desplazado a más de 1,5 millones de personas, según cifras de la ONU.

Durante la Semana de la Moda de Milán, Giorgio Armani presentó su nueva colección para el otoño/invierno en medio de un silencio sepulcral como señal de respeto a lo que acontece en Ucrania.

“Tenía que buscar la manera de comunicar que aquí no estamos de fiesta, porque lo que está pasando allá afuera me preocupa mucho. Entonces, le dije a mi equipo que no quería música en el programa. Todos estaban conmovidos, y creo que, tanto detrás del escenario como en el teatro, el silencio era más fuerte y mucho más impactante que cualquier tipo de música”, dijo Armani.

Mientras tanto, en París, Demna Gvasalia, director creativo de Balenciaga le dio una mirada personal, emotiva, espectacular y trasgresora a su más reciente presentación.