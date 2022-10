La ‘magia’ de Hagrid se apagó a los 72 años

Robbie Coltrane fue uno de los que apareció en el metraje, asegurando que: “El legado de las películas es que la generación de mis hijos las mostrará a sus hijos. Así que podríamos estar viéndolo 50 años, fácil. No estaré ahí, tristemente, pero… Hagrid estará”.

Coltrane ganó durante su carrera cinco premios Bafta de la Academia de Cine y Televisión Británica, tres de estos de manera consecutiva, entre 1994 y 1996, por su participación en la serie Cracker.

También apareció en los filmes de James Bond GolenEye (1995) y The World is not Enough (1999), y fue nombrado en 2006 Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.