La informalidad contractual le quita brillo al mundo de la moda

Danilo Cañizares, director académico de Ixelmoda, coincide en que la precariedad en las condiciones laborales en Colombia corresponde al alto grado de informalidad que existe en el país.

“En este punto hay muchas cosas que considerar: la primera es que tener condiciones laborales no dignas, no es un denominador exclusivo de la moda. Este es un fenómeno generalizado porque genera mayor rentabilidad para el dueño de empresa, eso sí, a cuenta de los derechos de quienes desarrollan los trabajos operativos”.

“Sin embargo, hay dos cosas que considero fundamental de todo esto y es el tema de responsabilidad social. Los industriales lo que están haciendo para abaratar costos de producción es que no solo no contratan directamente al empleado, sino que este termina desarrollando sus labores en casa, en una maquina pequeña que está al lado de la cocina, donde en cualquier momento puede ocurrir un accidente, esto independiente a que los pagos no son mínimamente consecuentes a los resultados”, agregó Cañizares.

Sobre algunos de los aspectos que Cañizares considera permiten que la informalidad siga siendo aquel gran promotor de la desigualdad en la industria, explicó: “Uno de los problemas más grandes del mercado colombiano es justamente la especialización, no solo en fabricantes, sino en consumidores. Nosotros llevamos la vanguardia en diseño, calidad, estilo y demás, y esto es producto de un consumidor más enterado, documentado y exigente. Por ello, la oferta debe ampliarse y competir con industrias como Inditex dedicadas al Fast Fashion (moda rápida) se hace complejo, de ahí surgen las contrataciones informales, reducción de costos y agilización de la producción”.