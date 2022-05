La huella imborrable de Alberto Azout

Gustavo Rodríguez luce en el brazo izquierdo un reloj con manilla marrón, borde dorado y fondo blanco, del cual se vale para contar que a Azout Zafraní se lo regaló para darle una gran lección.

“Él enseñaba con el ejemplo. Todos los días a las ocho de la mañana teníamos la reunión del tinto en su oficina, en la que se hablaba de todo, menos de trabajo, él nos desestresaba con sus chistes. Una vez llegué tarde a esa reunión y me llamó la atención, le expliqué que el reloj se me había parado y me dijo que eso me pasaba por comprar relojes chimbos, así que se quitó el suyo y me lo regaló, un Raymond Weil bañado en oro, y que con eso no tenía excusas para volver a llegar tarde”.

También rememoró que andaba con los bolsillos llenos de dinero y a cualquier empleado que se le acercaba para pedirle algún favor, lo ayudaba. “Eso sí, le pedía que no le dijera a nadie. Ahora es que se supo que le pagó cirugías a muchas personas y los sacó de grandes deudas”.