La huella carnavalera de Kevin Torres en El rumbón de Las Nieves

Los bailarines de El rumbón de Las Nieves, se preparan con casi cinco meses de anticipación a las fechas de las carnestolendas. En la actualidad ensayan cuatro veces a la semana en las instalaciones del Bachillerato de Las Nieves y con cercanías a los cuatro días de fiestas empiezan sus prácticas en las calles del barrio como simulación de un desfile.

Los preparativos incluyen desde coreografías nuevas, hasta el maquillaje y vestuario que usarán en las diferentes presentaciones que tienen a lo largo de la fiesta.

“Tener una comparsa implica dedicación y tiempo, porque cada cosita por pequeña que sea tiene que hacerse bien porque cualquier detalle es especial para poder brindar un espectáculo de calidad”, dijo Kevin, luciendo un vestido colorido en honor a sus raíces afro.

Aldair Camargo Ramírez cumple 18 años de estar integrando El rumbón de Las Nieves, es uno de los primeros bailarines que conformó el grupo y a través del tiempo afirma ha ido “creciendo”. Hoy no solo baila, sino que también es el maquillador oficial del grupo, labor que implica dedicación y esfuerzo.

“A las 4 de la mañana empiezo a maquillar a las niñas para la Batalla de Flores, pero todo se hace con cariño porque nosotros somos una familia y aquí todo el que quiera venir es bien recibido para que baile y disfrute con nosotros”, dijo Aldair a EL HERALDO.

En cuanto a la parte económica con antelación realizan diferentes actividades que les permita a los integrantes tener un fondo para sus vestuarios, pues lucir un vestido de fantasía requiere una alta inversión monetaria.

El rumbón “ya está preparado” para contagiar nuevamente a los carnavaleros y acompañar a su fundador y rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2022, en la Batalla de Flores, la Gran parada de comparsas y en otros eventos.

“Creo que no podría tener mejor comitiva, la comparsa hace parte de mí y no me veo separado de mi grupo en ningún momento. Esto es un sueño cumplido y me hace sentir muy feliz, porque esto demuestra que lo estamos haciendo bien y lo podemos a hacer mejor”, concluyó el anfitrión de las carnestolendas 2022.